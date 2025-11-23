«Северсталь» обыграла «Ладу» и одержала пятую победу подряд

«Северсталь» дома победила «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Николая Чебыкина и Ильи Иванцова.

«Северсталь» (42 очка) одержала пятую победу подряд и вышла на первое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (21) идет десятой на «Западе».