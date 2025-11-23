«Северсталь» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Северсталь» и «Лада» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 23 ноября
«Северсталь» и «Лада» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Лада» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ.
Команда из Череповца набрала 40 очков в 29 матчах и занимает третье место в Западной конференции. Тольяттиницы с 21 очком в 28 играх располагаются на 10-й строчке «Запада».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|23
|7
|48
|2
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|3
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|30
|15
|15
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|28
|12
|16
|28
|8
|Барыс
|29
|11
|18
|27
|9
|Адмирал
|27
|10
|17
|26
|10
|Салават Юлаев
|28
|10
|18
|23
|11
|Сибирь
|29
|9
|20
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|19
|11
|41
|2
|Динамо Мн
|29
|19
|10
|41
|3
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|4
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|29
|14
|15
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|27
|7
|20
|19
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
|23.11
|14:00
|Нефтехимик – Салават Юлаев
|- : -
|23.11
|15:00
|Барыс – Авангард
|- : -
|23.11
|17:00
|Северсталь – Лада
|- : -
|23.11
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – Ак Барс
|- : -
Новости