«Северсталь» — «Куньлунь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Северсталь» встретится с «Куньлунем» в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 23 января. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Северсталь» — «Куньлунь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на официальном сайте КХЛ.
Команда из Череповца в 47 матчах набрала 59 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. «Ред Стар» с 44 очками в 46 играх располагается на девятой строчке на Западе.
Матч «Северсталь» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|38
|11
|78
|2
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Северсталь
|47
|29
|18
|59
|5
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|6
|СКА
|46
|26
|20
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|47
|19
|28
|43
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|31
|19
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Автомобилист
|47
|28
|19
|62
|4
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|5
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|47
|20
|27
|47
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|48
|14
|34
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|23.01
|17:00
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|23.01
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|- : -
|23.01
|19:30
|
Торпедо – Амур
|- : -
|23.01
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -
|23.01
|19:30
|
СКА – Динамо М
|- : -