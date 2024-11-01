«Северсталь» — «Куньлунь»: смотреть матч КХЛ онлайн
Матч FONBET чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Куньлунь» пройдет в пятницу, 1 ноября, в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце. Стартовое вбрасывание — в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч покажут на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.
Ключевые события и результаты игры «Северсталь» — «Куньлунь» изучайте в нашем матч-центре сайта «СЭ».
В этом регулярном чемпионате «Северсталь» сыграла 20 матчей и набрала 26 очков, у «Куньлуня» — 16 очков в 21 игре.
Череповчане в предыдущем матче регулярки выиграли у минского «Динамо», а базирущийся в Мытищах клуб в Астане победил «Барыс» (2:0).
Матч «Северсталь» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|22
|18
|4
|38
|2
|СКА
|22
|15
|7
|31
|3
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|4
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|5
|Северсталь
|20
|13
|7
|26
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|21
|7
|14
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|18
|12
|6
|24
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Металлург Мг
|22
|10
|12
|21
|6
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|7
|Лада
|21
|9
|12
|21
|8
|Нефтехимик
|22
|8
|14
|21
|9
|Сибирь
|20
|9
|11
|19
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|1.11
|17:00
|
Металлург Мг – Сибирь
|- : -
|1.11
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|1.11
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|- : -