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Сегодня, 17:30

«Северсталь» — «Куньлунь»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Северсталь» — «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ 1 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Северсталь», Telegram

Матч FONBET чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Куньлунь» пройдет в пятницу, 1 ноября, в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце. Стартовое вбрасывание — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч покажут на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результаты игры «Северсталь» — «Куньлунь» изучайте в нашем матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Северсталь» сыграла 20 матчей и набрала 26 очков, у «Куньлуня» — 16 очков в 21 игре.

Череповчане в предыдущем матче регулярки выиграли у минского «Динамо», а базирущийся в Мытищах клуб в Астане победил «Барыс» (2:0).

Матч «Северсталь» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
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