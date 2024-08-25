Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:49

«Северсталь» разгромила «Куньлунь» на турнире имени Пучкова

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Северсталь» победила «Куньлунь» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова в Санкт?Петербурге — 7:3.

У победителей дублем отметился Даниил Давыдов. По голу забили Глеб Иванов, Максим Авраменко, Эмиль Пьянов, Марк Марин и Всеволод Никитин. За китайский клуб отличились Люк Локхарт, забивший дубль, и Томаш Юрчо.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

Голы: Иванов — 1 (мен., Кручинин, Подшивалов), 10:51 — 1:0. Локхарт — 3 (бол., Вуд, Вон), 12:12 — 1:1. М. Авраменко — 1 (Н. Авраменко), 13:46 — 2:1. Локхарт — 4 (Вонг, Вон), 15:34 — 2:2. Т. Давыдов — 1 (Квочко, Пьянов), 21:09 — 3:2. Юрчо — 2 (Уилки, Меркли), 29:09 — 3:3. Пьянов — 1 (Д. Давыдов, Кручинин), 35:01 — 4:3. Марин — 1 (Т. Давыдов, Аймурзин), 38:17 — 5:3. Никитин — 1 (мен., Подшивалов), 45:29 — 6:3. Д. Давыдов — 1 (Пьянов, Квочко), 49:07 — 7:3.

Вратари: Самойлов — Волков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (8+12+12) — 32 (8+9+15).

Судьи: Кочетов, Наумов.

25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
0
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» победил «Барыс» и выиграл Кубок Блинова

СКА — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча турнира Пучкова
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 17:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости