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Сегодня, 21:19

«Северсталь» всухую обыграла «Куньлунь»

Алина Савинова
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«Северсталь» одержала победу над «Куньлунем» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

У череповецкой команды 2 (1+1) очка набрал Артем Щучинов, еще по голу забили Давид Думбадзе и Николай Чебыкин.

«Северсталь» одержала третью победу подряд — ранее команда Андрея Козырева на выезде обыграла СКА (7:4) и дома выиграла у ЦСКА в серии буллитов (5:4). Череповчане набрали 61 очко за 48 матчей и вышли на третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«Куньлунь» с 44 баллами после 47 игр располагается на 9-й позиции на «Западе». У клуба из Пекина третье поражение кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Щучинов — 1 (Котляревский), 25:24 — 1:0. Думбадзе — 9 (Муханов, Подшивалов), 35:58 — 2:0. Чебыкин — 4 (бол., Щучинов, Аймурзин), 39:39 — 3:0.

Вратари: Самойлов — Рибар.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (14+13+8) — 34 (7+16+11).

Судьи: Кочетов, Соин.

23 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 38 11 78
2 ЦСКА 47 27 20 62
3 Северсталь 48 30 18 61
4 Динамо М 47 29 18 61
5 Спартак 46 27 19 60
6 СКА 47 26 21 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 47 22 25 52
9 Куньлунь РС 47 20 27 44
10 Витязь 47 19 28 43
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 31 19 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Автомобилист 47 28 19 62
4 Сал. Юлаев 46 30 16 62
5 Металлург Мг 48 29 19 61
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 48 21 27 50
8 Сибирь 47 20 27 47
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 48 14 34 41
11 Амур 48 11 37 27
12 Барыс 49 10 39 26
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Сочи – Сал. Юлаев
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