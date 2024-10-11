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11 октября, 21:14

«Куньлунь» добился гостевой победы над «Северсталью» в КХЛ

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«Куньлунь» одержал победу над «Северсталью» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

Голы в этой встрече забили Томаш Юрчо (дубль) и Джейден Хальбгевакс.

«Куньлунь» прервал серию из трех поражений кряду. В последний раз пекинская команда побеждала в регулярном чемпионате 1 октября во встрече с «Северсталью» (5:2).

«Северсталь» с 16 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» идет девятым, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче «Ред Стар» примет «Локомотив» 16 октября, а «Северсталь» днем ранее сыграет в гостях с «Амуром».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Юрчо — 4 (Хальбгевакс, Граовац), 1:23 — 0:1. Хальбгевакс — 1 (Юрчо, Граовац), 24:50 — 0:2. Юрчо — 5 (Граовац), 41:02 — 0:3.

Вратари: Шостак — Кейзер.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 41 (8+14+19) — 23 (11+9+3).

Судьи: Беляев, Бондарь.

11 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
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4 Торпедо 14 8 6 17
5 СКА 14 8 6 17
6 Северсталь 15 8 7 16
7 Динамо Мн 13 7 6 15
8 Витязь 14 7 7 14
9 Куньлунь РС 15 6 9 13
10 Динамо М 14 6 8 13
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8 Адмирал 13 6 7 14
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