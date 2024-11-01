«Северсталь» разгромила «Куньлунь» и одержала шестую победу подряд

«Северсталь» на своем льду обыграла «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:2.

У череповецкой команды голы забили Кирилл Пилипенко (дубль), Михаил Ильин, Руслан Абросимов, Давид Думбадзе, Егор Степанов и Данил Аймурзин. Пилипенко всего набрал 3 (2+1) очка в этой встрече.

За гостей шайбы забросили Иэн Маккошен и Дэнни О'Риган.

«Северсталь» одержала шестую победу подряд и с 28 очками вышла на третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Куньлуня» шестое поражение в последних семи играх. Клуб из Пекина (16 баллов) идет на 10-й позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)

Голы: Ильин — 1 (Аймурзин), 0:07 — 1:0. Пилипенко — 10 (Буренов), 8:22 — 2:0. Пилипенко — 11 (бол., Буренов), 24:50 — 3:0. Абросимов — 4 (Пилипенко), 26:41 — 4:0. Думбадзе — 4 (мен.), 34:56 — 5:0. Маккошен — 1 (Элинюк, Мойл), 42:56 — 5:1. Степанов — 2 (Думбадзе, Дыбленко), 52:31 — 6:1. О`Риган — 3 (бол., Якупов, Локхарт), 57:01 — 6:2. Аймурзин — 12 (Ильин, Калдис), 57:07 — 7:2.

Нереализованный буллит: Граовац (Куньлунь РС), 39:49 (Вратарь).

Вратари: Самойлов — Кейзер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 39 (14+12+13) — 31 (4+11+16).

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

1 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5377 зрителей.