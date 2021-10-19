«Куньлунь» потерпел четвертое поражение кряду, уступив в гостях «Северстали»

«Северсталь» обыграла «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Череповце и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Даниил Вовченко и Давид Думбадзе. У гостей единственную шайбу забросил Джейсон Фрэм.

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«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Фрэм — 2 (Там), 27:23 — 0:1. Вовченко — 3 (бол., Стенквист, Няттинен), 38:33 — 1:1. Думбадзе — 2 (Алексеев), 45:16 — 2:1.

Вратари: Шостак — Смит (58:23).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (13+12+10) — 20 (3+11+6).

Судьи: Кочетов, Франо.

19 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».