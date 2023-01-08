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Сегодня, 19:24

«Северсталь» в домашнем матче победила «Куньлунь»

Алина Савинова
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«Северсталь» на своем льду победила «Куньлунь». Встреча завершилась со счетом 6:5.

В составе команды из Череповца отметились Игорь Гераськин, Максим Колмыков, Даниил Вовченко, Адам Лишка и Александр Петунин, оформивший дубль.

У «Куньлуня» шайбы забросили Герман Точилкин, Томаш Юрчо, Паркер Фу, Клифф Пу и Люк Локхарт.

После этого матча «Северсталь» с 49 очками идет на 8-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Пекина занимает 10-е место, набрав 37 очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
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