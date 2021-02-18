«Северсталь» победила «Куньлунь»

«Северсталь» обыграла «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1. Череповчане идут на шестом месте в таблице Западной конференции, китайский клуб замыкает таблицу «Востока».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Кудако — 2 (Вовченко, Рогов), 19:29 — 1:0. Макеев — 2 (Гераськин, Няттинен), 32:16 — 2:0. Адамчук — 4 (Вовченко, Петунин), 43:37 — 3:0. Вонг — 7 (мен., Балдаев), 46:51 — 3:1.

Вратари: Подъяпольский — Шикин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (7+9+5) — 43 (15+14+14).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

18 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 2005 зрителей.