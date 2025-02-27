«Северсталь» и минское «Динамо» вышли в плей-офф КХЛ

ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» (6:0). Эта победа вывела в плей-офф не только армейцев, но и «Северсталь» с минским «Динамо».

Команда из Череповца занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, минчане — на шестой строчке.

Ранее участие в Кубке Гагарина на «Западе» гарантировали «Локомотив», «Спартак» и московское «Динамо».