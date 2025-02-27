«Северсталь» и минское «Динамо» вышли в плей-офф КХЛ
ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» (6:0). Эта победа вывела в плей-офф не только армейцев, но и «Северсталь» с минским «Динамо».
Команда из Череповца занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, минчане — на шестой строчке.
Ранее участие в Кубке Гагарина на «Западе» гарантировали «Локомотив», «Спартак» и московское «Динамо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|9
|4
|19
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Ак Барс
|13
|7
|6
|15
|4
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|5
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|6
|Салават Юлаев
|12
|6
|6
|13
|7
|Амур
|12
|6
|6
|13
|8
|Адмирал
|12
|4
|8
|11
|9
|Трактор
|11
|5
|6
|10
|10
|Авангард
|11
|5
|6
|10
|11
|Сибирь
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|ЦСКА
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо НН
|12
|9
|3
|18
|4
|СКА
|11
|8
|3
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|10
|7
|3
|15
|6
|Северсталь
|12
|6
|6
|14
|7
|Динамо Мн
|12
|4
|8
|13
|8
|Спартак
|12
|5
|7
|12
|9
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
Результаты / календарь
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4.10
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7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
|6.10
|17:00
|Автомобилист – Авангард
|4 : 0
|6.10
|17:00
|Трактор – Амур
|1 : 2
|6.10
|19:30
|СКА – Северсталь
|2 : 5
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