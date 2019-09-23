«Северсталь» громит рижское «Динамо», Галимов забросил две шайбы

«Северсталь» дома одержала победу над рижским «Динамо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Балашихе на стадионе МАУ «Ледовый дворец».

В составе «Северстали» дублем отметился форвард Ансель Галимов, по разу отличились — защитник Илья Хохлов, нападающие Адам Лишка, Егор Морозов и Игорь Гераськин.

«Северсталь» с 7 очками занимает 10-е место в Западной конференции. Рижское «Динамо» — 12-я строчка и 6 баллов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Голы: Хохлов — 1 (бол., Якимов, Марковин), 9:55 — 1:0. Лишка — 3 (бол., Кодола, Хохлов), 20:44 — 2:0. Морозов — 2 (Рогов, Марковин), 31:04 — 3:0. Гераськин — 2 (бол., Трубачев, Вовченко), 51:25 — 4:0. Галимов — 1 (бол., Алексеев, Николишин), 54:23 — 5:0. Дарзиньш — 1 (К. Берглунд, Редлихс), 56:20 — 5:1. Галимов — 2 (Алексеев), 56:32 — 6:1.

Вратари: Подъяпольский — Гудлевскис.

Штраф: 6 — 20.

Броски: 31 (11+11+9) — 18 (5+7+6).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

23 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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