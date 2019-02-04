"Северсталь" дома разгромила "Амур" (5:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голами отметились по разу – защитник Вадим Кудако и форварды Юрий Трубачев и Картер Эштон, также дважды отличился нападающий Иван Захарчук.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) – "Амур" (Хабаровск) – 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)
Голы: Кудако – 4 (Бодров, Кулда), 24:42 – 1:0. Трубачев – 10 (Монахов, Эштон), 43:50 – 2:0. Захарчук – 8 (Михнов), 49:16 – 3:0. Эштон – 8 (Гераськин), 57:47 – 4:0. Захарчук – 9 (Монахов, Якимов), 59:59 – 5:0.
Вратари: Фурх – Аликин.
Штраф: 2 – 4.
Броски: 30 (12+7+11) – 26 (5+14+7).
Судьи: Беляев, Букин.
4 февраля. Череповец. "Ледовый дворец". 3533 зрителя.
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