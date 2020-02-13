«Северсталь» дома обыграла «Куньлунь»

«Северсталь» выиграла у «Куньлуня» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Богдан Якимов и Василий Кудако. У гостей забил Деванте Смит-Пелли.

«Северсталь» набрала 50 очков и занимает десятое место на Западе. «Куньлунь» седьмой на Востоке — 59 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Якимов — 9 (Чижиков), 0:08 — 1:0. Смит-Пелли — 7 (Мэги, Уэрек), 28:47 — 1:1. Кудако — 6 (Петунин), 54:29 — 2:1.

Вратари: Подъяпольский — Грубец (59:44).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 26 (10+5+11) — 36 (9+19+8).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

13 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».