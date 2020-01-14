«Северсталь» дома обыграла «Автомобилист»

«Северсталь» выиграла у «Автомобилиста» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дмитрий Марковин, Игорь Гераськин и Сергей Монахов. У гостей забил Никита Трямкин.

«Северсталь» набрала 45 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Автомобилиста» 59 очков и четвертое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Марковин — 7 (Петунин, Кодола), 29:30 — 1:0. Гераськин — 8, 43:48 — 2:0. Трямкин — 2 (Холланд, Гуркин), 45:00 — 2:1. Монахов — 2 (Гераськин, Якимов), 55:11 — 3:1.

Вратари: Шугаев — Фомин (59:14 — 59:36).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (7+13+7) — 23 (7+4+12).

Судьи: Гамалей, Оленин.

14 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».