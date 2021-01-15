Рижское «Динамо» потерпело четвертое поражение кряду, уступив «Северстали»

«Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла рижское «Динамо» (3:2). Решающую шайбу забросил Якоб Берглунд в начале третьего периода.

После этой победы череповецкий клуб вышел на шестое место на «Западе» с 51 очком, рижане — последние (21 очко).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Лайпон — 3 (мен.), 6:50 — 0:1. Петунин — 14, 14:45 — 1:1. Казаков — 1 (Виттасмяки, Гераськин), 34:54 — 2:1. Берглунд — 5, 43:03 — 3:1. Скарлетт — 1 (бол., Роб. Букартс), 47:29 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Налимов (59:07).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (10+8+9) — 14 (3+2+9).

Судьи: Бондарь, Гофман.

15 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».