«Северсталь» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» в гостях одержало победу над «Северсталью» — 2:1 Б.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» (56 очков) после 40 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (41) идет седьмой на «Западе» после 39 игр.

В следующем матче «Динамо» дома примет ЦСКА, а «Северсталь» на выезде сыграет с «Локомотивом». Обе игры пройдут 19 декабря.