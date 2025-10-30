«Северсталь» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

«Динамо» (25 очков) одержало третью победу подряд и занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (28) продолжает лидировать на «Западе». У череповчан прервалась серия из восьми побед кряду.