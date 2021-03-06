Сегодня, 6 марта, состоится третий матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Северсталь» на своем льду примет московское «Динамо». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Счет в серии равный, 1-1. В первой встрече московский клуб одержал победу с минимальным счетом 1:0, а второй матч выиграла «Северсталь», забросив сопернику пять шайб (5:2).

Следить за матчем «Северсталь» — «Динамо» Москва вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Северсталь» — «Динамо» Москва