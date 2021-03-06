«Северсталь» — «Динамо» Москва: онлайн трансляция матча Кубка Гагарина
15:25
Сегодня, 6 марта, состоится третий матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Северсталь» на своем льду примет московское «Динамо». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
Счет в серии равный, 1-1. В первой встрече московский клуб одержал победу с минимальным счетом 1:0, а второй матч выиграла «Северсталь», забросив сопернику пять шайб (5:2).
Следить за матчем «Северсталь» — «Динамо» Москва вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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