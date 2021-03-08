«Северсталь» — «Динамо» Москва, Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча
15:30
Сегодня, 8 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Северсталь» на своем льду примет московское «Динамо». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
Московский клуб ведет в серии — 2-1. В третьем матче команда из Череповца могла одержать вторую победу, но пропустила за 3 секунды до конца третьего периода, а затем проиграла в овертайме.
Следить за матчем «Северсталь» — «Динамо» Москва вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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