Сегодня, 8 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Северсталь» на своем льду примет московское «Динамо». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Московский клуб ведет в серии — 2-1. В третьем матче команда из Череповца могла одержать вторую победу, но пропустила за 3 секунды до конца третьего периода, а затем проиграла в овертайме.

Следить за матчем «Северсталь» — «Динамо» Москва вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Северсталь» — «Динамо» Москва