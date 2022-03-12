«Северсталь» — «Динамо»: все голы шестого матча плей-офф КХЛ

«Северсталь» на своем льду обыграла московское «Динамо» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции со счетом 3:2.

Голами в составе команды из Череповца отметились Адам Лишка, Йоонас Няттинен и Даниил Вовченко. За московский клуб шайбы забросили Дмитрий Рашевский и Вячеслав Войнов.

«Северсталь» сравняла счет в серии 3-3. Седьмая и решающая игра между командами пройдет 14 марта в Москве.