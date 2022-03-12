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Сегодня, 18:32

«Северсталь» обыграла «Динамо» в шестом матче плей-офф и сравняла счет в серии

Анна Горшкова
Корреспондент
«Северсталь» — «Динамо» — 3:2.
Фото ХК «Северсталь»

«Северсталь» на своем льду обыграла московское «Динамо» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции со счетом 3:2.

Голами в составе команды из Череповца отметились Адам Лишка, Йоонас Няттинен и Даниил Вовченко.

За московский клуб шайбы забросили Дмитрий Рашевский и Вячеслав Войнов.

Концовка напряженной встречи ознаменовалась массовой дракой между игроками команд.

«Северсталь» сравняла счет в серии 3-3. Седьмая и решаюшая игра между командами пройдет 14 марта в Москве.

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1/4 финала конференций. Запад.

Шестой матч

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Лишка — 1 (Тимашов, Няттинен), 8:23 — 1:0. Няттинен — 4 (Стенквист, Вовченко), 20:57 — 2:0. Вовченко — 4 (Пилипенко), 28:00 — 3:0. Рашевский — 2 (О`Делл), 28:34 — 3:1. Войнов — 4 (бол., О`Делл, Линдберг), 29:53 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Еременко (Бочаров, 28:00, 59:25).

Штраф: 18 — 20.

Броски: 21 (11+5+5) — 29 (9+13+7).

Судьи: Раводин, Ромасько.

12 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Счет в серии: 3-3

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ХК Динамо (Москва)
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Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
3 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
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4. Нефтехимик - Трактор
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Северсталь – Динамо М
 3 : 2
12.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 0
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