«Северсталь» обыграла «Динамо» в шестом матче плей-офф и сравняла счет в серии
«Северсталь» на своем льду обыграла московское «Динамо» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции со счетом 3:2.
Голами в составе команды из Череповца отметились Адам Лишка, Йоонас Няттинен и Даниил Вовченко.
За московский клуб шайбы забросили Дмитрий Рашевский и Вячеслав Войнов.
Концовка напряженной встречи ознаменовалась массовой дракой между игроками команд.
«Северсталь» сравняла счет в серии 3-3. Седьмая и решаюшая игра между командами пройдет 14 марта в Москве.
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1/4 финала конференций. Запад.
Шестой матч
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы: Лишка — 1 (Тимашов, Няттинен), 8:23 — 1:0. Няттинен — 4 (Стенквист, Вовченко), 20:57 — 2:0. Вовченко — 4 (Пилипенко), 28:00 — 3:0. Рашевский — 2 (О`Делл), 28:34 — 3:1. Войнов — 4 (бол., О`Делл, Линдберг), 29:53 — 3:2.
Вратари: Подъяпольский — Еременко (Бочаров, 28:00, 59:25).
Штраф: 18 — 20.
Броски: 21 (11+5+5) — 29 (9+13+7).
Судьи: Раводин, Ромасько.
12 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
Счет в серии: 3-3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|12.03
|16:00
|
Северсталь – Динамо М
|3 : 2
|12.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0