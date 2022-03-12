«Северсталь» обыграла «Динамо» в шестом матче плей-офф и сравняла счет в серии

«Северсталь» на своем льду обыграла московское «Динамо» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции со счетом 3:2.

Голами в составе команды из Череповца отметились Адам Лишка, Йоонас Няттинен и Даниил Вовченко.

За московский клуб шайбы забросили Дмитрий Рашевский и Вячеслав Войнов.

Концовка напряженной встречи ознаменовалась массовой дракой между игроками команд.

«Северсталь» сравняла счет в серии 3-3. Седьмая и решаюшая игра между командами пройдет 14 марта в Москве.

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Шестой матч

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Лишка — 1 (Тимашов, Няттинен), 8:23 — 1:0. Няттинен — 4 (Стенквист, Вовченко), 20:57 — 2:0. Вовченко — 4 (Пилипенко), 28:00 — 3:0. Рашевский — 2 (О`Делл), 28:34 — 3:1. Войнов — 4 (бол., О`Делл, Линдберг), 29:53 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Еременко (Бочаров, 28:00, 59:25).

Штраф: 18 — 20.

Броски: 21 (11+5+5) — 29 (9+13+7).

Судьи: Раводин, Ромасько.

12 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Счет в серии: 3-3