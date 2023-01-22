«Северсталь» обыграла минское «Динамо» и прервала серию из четырех поражений подряд
«Северсталь» на своем льду обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе клуба из Череповца отличились Адам Лишка и Максим Колмыков. У минской команды гол забил Ник Меркли.
«Северсталь» прервала серию из четырех поражений подряд и поднялась на 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции (54 очка). Минское «Динамо» опустилось на 9-ю позицию (53 очка).
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Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы: Меркли — 13 (бол., Сапего, Алистров), 14:09 — 0:1. Лишка — 9 (бол., Петунин, Пресс), 40:43 — 1:1. Колмыков — 3 (Думбадзе), 45:23 — 2:1.
Вратари: Шугаев — Шостак (58:35).
Штраф: 10 — 16.
Броски: 33 (13+10+10) — 35 (12+15+8).
Судьи: Кулаков, Фатеев.
22 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5227 зрителей.
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