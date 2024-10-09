«Северсталь» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» дома обыграла минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

В основное время у хозяев дважды забил Иван Подшивалов, у гостей отличились Вадим Мороз и Андрей Стась.

Автором победного броска в серии буллитов стал форвард череповчан Александр Скоренов.

Видео лучших моментов игры опубликовано на странице КХЛ ВК.

«Северсталь» занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ с 16 очками в 14 матчах. Минское «Динамо» идет на седьмой строчке с 13 очками в 14 играх.