«Северсталь» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» победила минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 5:2.

У череповчан шайбы забросили Андрей Чуркин (дубль), Даниил Аймурзин, Давид Думбадзе и Никита Коростелев, в составе белорусской команды голами отметились Вадим Мороз и Даниил Сотишвили.