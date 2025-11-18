«Северсталь» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» дома обыграла минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

«Северсталь» набрала 38 очков в 28 матчах и вышла на третье место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Динамо», у которого 37 очков после 27 игр и четвертая строчка.