«Северсталь» — «Динамо» Минск: смотреть матч КХЛ онлайн
«Северсталь» и «Динамо» Минск встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 29 октября. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце, начало — в 19.00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также смотреть игру можно на официальном сайте лиги и в республике Белоруссия — на канале «Беларусь 5».
За ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Динамо» Минск можно следить в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Северсталь» в 19 матчах набрала 24 очка, ее предыдущим соперником был «Амур» (3:0). Минское «Динамо» набрало 21 очко в 19 играх, в предыдущем матче «зубры» проиграли «Локомотиву» (3:2).
Матч «Северсталь» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|21
|17
|4
|36
|2
|СКА
|21
|15
|6
|31
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Северсталь
|19
|12
|7
|24
|6
|Торпедо
|20
|10
|10
|23
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|19
|10
|9
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|21
|15
|6
|32
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|17
|11
|6
|22
|4
|Металлург Мг
|21
|10
|11
|21
|5
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|19
|9
|10
|19
|8
|Адмирал
|19
|8
|11
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|29.10
|17:00
|
Барыс – Куньлунь РС
|- : -
|29.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|29.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|29.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|29.10
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|29.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
|29.10
|19:30
|
Динамо М – Амур
|- : -
|29.10
|19:30
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -