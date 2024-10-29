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Сегодня, 21:16

«Северсталь» обыграла минское «Динамо», Шипачев побил рекорд Мозякина

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Нападающий «Северстали» Андрей Чуркин.
Фото ХК «Северсталь»

«Северсталь» победила минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 5:2.

У череповчан шайбы забросили Андрей Чуркин (дубль), Даниил Аймурзин, Давид Думбадзе и Никита Коростелев, в составе белорусской команды голами отметились Вадим Мороз и Даниил Сотишвили.

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев отдал результативную передачу и набрал 929-е очко в КХЛ (291+638), тем самым побив рекорд экс-форварда Сергея Мозякина (419+509).

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«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Голы: Аймурзин — 11 (Пилипенко, Ильин), 6:05 — 1:0. Чуркин — 2, 6:18 — 2:0. Мороз — 7 (Шипачев, Мелош), 8:55 — 2:1. Думбадзе — 3 (Кручинин), 49:58 — 3:1. Коростелев — 7 (Абросимов, Грудинин), 54:28 — 4:1. Сотишвили — 2, 57:02 — 4:2. Чуркин — 3 (мен., п.в., Думбадзе, Дыбленко), 58:11 — 5:2.

Вратари: Шостак — Тихомиров (57:27 — 58:11).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (8+10+7) — 42 (8+16+18).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

29 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Вадим Шипачев
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
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