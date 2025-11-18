«Северсталь» и «Динамо» Минск сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 18 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Динамо Мн

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Северсталь» — «Динамо» Минск в матч-центре нашего сайта.

Встречу в Череповце покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт КХЛ. Также матчи минского «Динамо» можно смотреть на канале «Беларусь 5».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 27 матчей, набрала 36 очков и перед этим игровым днем занимала четвертое место на «Западе», предыдущим соперником череповчан был ЦСКА (4:3 ОТ). У минского «Динамо» — 26 игр, 37 очков и третья строчка в конференции, в воскресенье «зубры» обыграли «Ак Барс» (7:3).

