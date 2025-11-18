«Северсталь» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Северсталь» и «Динамо» Минск сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 18 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.
Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Северсталь» — «Динамо» Минск в матч-центре нашего сайта.
Встречу в Череповце покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт КХЛ. Также матчи минского «Динамо» можно смотреть на канале «Беларусь 5».
В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 27 матчей, набрала 36 очков и перед этим игровым днем занимала четвертое место на «Западе», предыдущим соперником череповчан был ЦСКА (4:3 ОТ). У минского «Динамо» — 26 игр, 37 очков и третья строчка в конференции, в воскресенье «зубры» обыграли «Ак Барс» (7:3).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|7
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|8
|СКА
|26
|12
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|18.11
|17:00
|Трактор – Металлург Мг
|- : -
|18.11
|17:00
|Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|18.11
|18:00
|Лада – Авангард
|- : -
|18.11
|19:00
|Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|18.11
|19:00
|Торпедо НН – Адмирал
|- : -
|18.11
|19:00
|Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|18.11
|19:30
|Динамо М – Спартак
|- : -