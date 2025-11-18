Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:15

«Северсталь» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Северсталь» и «Динамо» Минск сыграют в чемпионате КХЛ 18 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram

«Северсталь» и «Динамо» Минск сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 18 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Динамо Мн

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Северсталь» — «Динамо» Минск в матч-центре нашего сайта.

Встречу в Череповце покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт КХЛ. Также матчи минского «Динамо» можно смотреть на канале «Беларусь 5».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 27 матчей, набрала 36 очков и перед этим игровым днем занимала четвертое место на «Западе», предыдущим соперником череповчан был ЦСКА (4:3 ОТ). У минского «Динамо» — 26 игр, 37 очков и третья строчка в конференции, в воскресенье «зубры» обыграли «Ак Барс» (7:3).

Матч «Северсталь» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
Читайте также
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ак Барс» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

Тренер по физподготовке Войтюк покинул «Сибирь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 27 20 7 42
2 Ак Барс 27 17 10 36
3 Авангард 26 16 10 35
4 Автомобилист 28 15 13 33
5 Нефтехимик 28 15 13 31
6 Трактор 28 13 15 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Салават Юлаев 26 10 16 23
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 19 9 40
2 Торпедо НН 29 18 11 38
3 Динамо Мн 26 17 9 37
4 Северсталь 27 18 9 36
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
7 Спартак 26 13 13 29
8 СКА 26 12 14 28
9 ЦСКА 27 12 15 27
10 Лада 27 9 18 21
11 Сочи 25 6 19 17
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
18.11 17:00 Трактор – Металлург Мг - : -
18.11 17:00 Автомобилист – Нефтехимик - : -
18.11 18:00 Лада – Авангард - : -
18.11 19:00 Ак Барс – ЦСКА - : -
18.11 19:00 Торпедо НН – Адмирал - : -
18.11 19:00 Северсталь – Динамо Мн - : -
18.11 19:30 Динамо М – Спартак - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости