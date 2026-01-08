Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:10

«Северсталь» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Северсталь» и «Динамо» Минск сыграют в чемпионате КХЛ 8 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram

«Северсталь» и «Динамо» Минск проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 8 января. Игра в Череповце в спортивном комплексе «Ледовый дворец» начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
8 января, 17:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Динамо Мн

Ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Динамо» Минск отслеживайте в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги. В Белоруссии игры КХЛ показывает телеканал «Беларусь 5».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 43 игры, набрала 57 очков и занимает второе место на «Западе». Минское «Динамо» с 57 очками после 41 матча идет вторым в конференции.

6 января череповчане уступили «Спартаку» (1:2), а зубры проиграли ЦСКА (2:4).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов встретился с футболистами «Манчестер Сити»
СМИ сообщили о задержании россиянина в Таиланде за нелегальную работу гидом
Мишустин поручил расширить систему мотивации научных работников
МОК запретил российские флаги на трибунах Олимпиады-2026
Трамп допустил контроль США над Венесуэлой дольше одного года
Баринов может уехать в Грецию, ЦСКА избавится от Гайча и Вильягры, а «Зенит» снизил требования по Жерсону. Главные трансферные слухи РПЛ за 8 января
Популярное видео
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ак Барс» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 31 10 66
2 Авангард 41 28 13 59
3 Ак Барс 43 28 15 58
4 Автомобилист 42 23 19 49
5 Трактор 43 19 24 44
6 Нефтехимик 43 20 23 43
7 Салават Юлаев 42 18 24 40
8 Амур 43 16 27 39
9 Сибирь 43 17 26 38
10 Барыс 43 15 28 36
11 Адмирал 40 13 27 33
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 44 27 17 59
2 Северсталь 43 27 16 57
3 Динамо Мн 41 26 15 57
4 Динамо М 43 26 17 54
5 Торпедо НН 42 24 18 52
6 ЦСКА 44 21 23 50
7 СКА 40 22 18 49
8 Спартак 42 22 20 49
9 Шанхай Дрэгонс 42 17 25 43
10 Сочи 40 13 27 32
11 Лада 43 11 32 27
Результаты / календарь
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 13:30 Сибирь – Локомотив - : -
8.01 14:00 Нефтехимик – Адмирал - : -
8.01 14:30 Салават Юлаев – Автомобилист - : -
8.01 14:30 Металлург Мг – Авангард - : -
8.01 17:00 Северсталь – Динамо Мн - : -
8.01 17:00 Ак Барс – Барыс - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости