«Северсталь» и «Динамо» Минск сыграют в чемпионате КХЛ 8 января

«Северсталь» и «Динамо» Минск проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 8 января. Игра в Череповце в спортивном комплексе «Ледовый дворец» начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

8 января, 17:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Динамо Мн

Ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Динамо» Минск отслеживайте в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги. В Белоруссии игры КХЛ показывает телеканал «Беларусь 5».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 43 игры, набрала 57 очков и занимает второе место на «Западе». Минское «Динамо» с 57 очками после 41 матча идет вторым в конференции.

6 января череповчане уступили «Спартаку» (1:2), а зубры проиграли ЦСКА (2:4).