«Северсталь» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Северсталь» и «Динамо» Минск сыграют в чемпионате КХЛ 8 января
«Северсталь» и «Динамо» Минск проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 8 января. Игра в Череповце в спортивном комплексе «Ледовый дворец» начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Динамо» Минск отслеживайте в нашем матч-центре.
Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги. В Белоруссии игры КХЛ показывает телеканал «Беларусь 5».
В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 43 игры, набрала 57 очков и занимает второе место на «Западе». Минское «Динамо» с 57 очками после 41 матча идет вторым в конференции.
6 января череповчане уступили «Спартаку» (1:2), а зубры проиграли ЦСКА (2:4).
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|31
|10
|66
|2
|Авангард
|41
|28
|13
|59
|3
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|4
|Автомобилист
|42
|23
|19
|49
|5
|Трактор
|43
|19
|24
|44
|6
|Нефтехимик
|43
|20
|23
|43
|7
|Салават Юлаев
|42
|18
|24
|40
|8
|Амур
|43
|16
|27
|39
|9
|Сибирь
|43
|17
|26
|38
|10
|Барыс
|43
|15
|28
|36
|11
|Адмирал
|40
|13
|27
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|44
|27
|17
|59
|2
|Северсталь
|43
|27
|16
|57
|3
|Динамо Мн
|41
|26
|15
|57
|4
|Динамо М
|43
|26
|17
|54
|5
|Торпедо НН
|42
|24
|18
|52
|6
|ЦСКА
|44
|21
|23
|50
|7
|СКА
|40
|22
|18
|49
|8
|Спартак
|42
|22
|20
|49
|9
|Шанхай Дрэгонс
|42
|17
|25
|43
|10
|Сочи
|40
|13
|27
|32
|11
|Лада
|43
|11
|32
|27
Результаты / календарь
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
|8.01
|13:30
|Сибирь – Локомотив
|- : -
|8.01
|14:00
|Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|8.01
|14:30
|Салават Юлаев – Автомобилист
|- : -
|8.01
|14:30
|Металлург Мг – Авангард
|- : -
|8.01
|17:00
|Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|8.01
|17:00
|Ак Барс – Барыс
|- : -
