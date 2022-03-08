«Динамо» сравняло счет в серии с «Северсталью» благодаря голу Войнова в овертайме

«Динамо» сравняло счет в серии плей-офф КХЛ против «Северстали»

«Динамо» на выезде обыграло «Северсталь» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник бело-голубых Вячеслав Войнов.

Благодаря этой победе «Динамо» сравняло счет в серии против «Северстали» — 2-2.

Пятый матч серии «Динамо» — «Северсталь» состоится 10 марта в Москве.

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Четвертый матч

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Рогов — 1 (Колмыков, Емец), 11:58 — 1:0. Миронов — 1 (Линдберг, О`Делл), 36:33 — 1:1. Пресс — 1 (бол., Пилипенко), 45:16 — 2:1. Галиев — 3 (бол., Войнов, Шипачев), 48:04 — 2:2. Войнов — 2 (бол., Шипачев, Линдберг), 74:29 — 2:3.

Вратари: Шугаев — Еременко.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 27 (10+7+9+1) — 33 (1+13+7+12).

Судьи: Морозов, Сергеев.

8 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4621 зритель.

Счет в серии: 2-2