«Динамо» сравняло счет в серии с «Северсталью» благодаря голу Войнова в овертайме
«Динамо» на выезде обыграло «Северсталь» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник бело-голубых Вячеслав Войнов.
Благодаря этой победе «Динамо» сравняло счет в серии против «Северстали» — 2-2.
Пятый матч серии «Динамо» — «Северсталь» состоится 10 марта в Москве.
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Четвертый матч
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Рогов — 1 (Колмыков, Емец), 11:58 — 1:0. Миронов — 1 (Линдберг, О`Делл), 36:33 — 1:1. Пресс — 1 (бол., Пилипенко), 45:16 — 2:1. Галиев — 3 (бол., Войнов, Шипачев), 48:04 — 2:2. Войнов — 2 (бол., Шипачев, Линдберг), 74:29 — 2:3.
Вратари: Шугаев — Еременко.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 27 (10+7+9+1) — 33 (1+13+7+12).
Судьи: Морозов, Сергеев.
8 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4621 зритель.
Счет в серии: 2-2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
|1 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|3 : 4