«Северсталь» — «Динамо»: лучшие моменты четвертого матча серии плей-офф КХЛ

«Динамо» на выезде переиграло «Северсталь» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча в Череповце завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу бело-голубых.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Миронов, Станислав Галиев и Вячеслав Войнов.

У череповецкой команды отличились Иван Рогов и Робин Пресс.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятая игра состоится 10 марта в Москве.