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Сегодня, 19:32

«Динамо» обыграло «Северсталь» и одержало первую победу в серии

Иван Шитик
Корреспондент

«Динамо» обыграло «Северсталь» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Московский клуб переиграл соперника со счетом 3:1.

В составе бело-голубых голами отметились Станислав Галиев, Эрик О'Делл и Владислав Ефремов.

У «Северстали» единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко.

«Динамо» выиграло первый матч в серии: 1-2. Отметим, что пока команды одерживают победы только на выезде.

Следующий матч серии пройдет 8 марта в Череповце.

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1/4 финала конференций

Третий матч

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Галиев — 2 (бол., О`Делл, Войнов), 32:29 — 0:1. Пилипенко — 1 (бол., Стенквист), 42:25 — 1:1. О`Делл — 1 (Рашевский, Войнов), 43:30 — 1:2. Ефремов — 1 (Линдберг, Педан), 49:06 — 1:3.

Вратари: Подъяпольский (57:42 — 58:00, 58:09) — Еременко.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 22 (3+12+7) — 31 (13+8+10).

Судьи: Морозов, Оскирко.

6 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4624 зрителя.

Счет в серии: 2-1

ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
1
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
2 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
2 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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6.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 1 ОТ
6.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 0
6.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 1 : 3
6.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 2 : 3
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