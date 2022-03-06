«Динамо» обыграло «Северсталь» и одержало первую победу в серии
«Динамо» обыграло «Северсталь» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Московский клуб переиграл соперника со счетом 3:1.
В составе бело-голубых голами отметились Станислав Галиев, Эрик О'Делл и Владислав Ефремов.
У «Северстали» единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко.
«Динамо» выиграло первый матч в серии: 1-2. Отметим, что пока команды одерживают победы только на выезде.
Следующий матч серии пройдет 8 марта в Череповце.
Хоккей
КХЛ
Запад
1/4 финала конференций
Третий матч
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Галиев — 2 (бол., О`Делл, Войнов), 32:29 — 0:1. Пилипенко — 1 (бол., Стенквист), 42:25 — 1:1. О`Делл — 1 (Рашевский, Войнов), 43:30 — 1:2. Ефремов — 1 (Линдберг, Педан), 49:06 — 1:3.
Вратари: Подъяпольский (57:42 — 58:00, 58:09) — Еременко.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 22 (3+12+7) — 31 (13+8+10).
Судьи: Морозов, Оскирко.
6 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4624 зрителя.
Счет в серии: 2-1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|6.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 1 ОТ
|6.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0
|6.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|1 : 3
|6.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|2 : 3