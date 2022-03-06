«Динамо» обыграло «Северсталь» и одержало первую победу в серии

«Динамо» обыграло «Северсталь» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Московский клуб переиграл соперника со счетом 3:1.

В составе бело-голубых голами отметились Станислав Галиев, Эрик О'Делл и Владислав Ефремов.

У «Северстали» единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко.

«Динамо» выиграло первый матч в серии: 1-2. Отметим, что пока команды одерживают победы только на выезде.

Следующий матч серии пройдет 8 марта в Череповце.

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Третий матч

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Галиев — 2 (бол., О`Делл, Войнов), 32:29 — 0:1. Пилипенко — 1 (бол., Стенквист), 42:25 — 1:1. О`Делл — 1 (Рашевский, Войнов), 43:30 — 1:2. Ефремов — 1 (Линдберг, Педан), 49:06 — 1:3.

Вратари: Подъяпольский (57:42 — 58:00, 58:09) — Еременко.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 22 (3+12+7) — 31 (13+8+10).

Судьи: Морозов, Оскирко.

6 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4624 зрителя.

Счет в серии: 2-1