«Северсталь» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» дома победила ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У клуба из Череповца гола забили Александр Скоренов, Адам Лишка, Кирилл Пилипенко и Никита Коростелев. За армейцев отличились Павел Карнаухов и Прохор Полтапов.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

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