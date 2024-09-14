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Сегодня, 21:00

«Северсталь» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Северсталь» дома победила ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У клуба из Череповца гола забили Александр Скоренов, Адам Лишка, Кирилл Пилипенко и Никита Коростелев. За армейцев отличились Павел Карнаухов и Прохор Полтапов.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей

ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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4 Автомобилист 5 3 2 6
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11 Металлург Мг 5 1 4 2
12 Барыс 4 0 4 1
Западная конференция И В П О
1 Спартак 5 4 1 9
2 Локомотив 5 4 1 8
3 Динамо Мн 4 3 1 6
4 Северсталь 5 3 2 6
5 ЦСКА 5 2 3 5
6 Торпедо 5 2 3 5
7 Витязь 5 2 3 4
8 Куньлунь РС 4 2 2 4
9 СКА 4 1 3 3
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Автомобилист – Сал. Юлаев
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Сочи – Трактор
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14.09 17:00
Спартак – Торпедо
 4 : 2
14.09 17:00
Северсталь – ЦСКА
 4 : 2
14.09 17:00
Ак Барс – Металлург Мг
 2 : 0
14.09 17:00
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