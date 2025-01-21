«Северсталь» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» дома переиграла ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 Б. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Северсталь» набрала 59 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА идет 2-м на «Западе» с 62 очками.