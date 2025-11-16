Хоккей
Сегодня, 20:05

«Северсталь» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова

ЦСКА на выезде уступил «Северстали» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.

Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 27 20 7 42
2 Ак Барс 27 17 10 36
3 Авангард 26 16 10 35
4 Автомобилист 28 15 13 33
5 Нефтехимик 28 15 13 31
6 Трактор 28 13 15 31
7 Амур 26 10 16 24
8 Барыс 27 9 18 23
9 Салават Юлаев 25 10 15 22
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 26 7 19 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 18 9 38
2 Торпедо НН 29 18 11 38
3 Динамо Мн 26 17 9 37
4 Северсталь 27 18 9 36
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Спартак 26 13 13 29
7 СКА 26 12 14 28
8 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
9 ЦСКА 27 12 15 27
10 Лада 27 9 18 21
11 Сочи 24 6 18 16
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 10:00 Амур – Адмирал 2 : 5
16.11 14:00 Трактор – Автомобилист 1 : 5
16.11 16:00 Лада – Нефтехимик 2 : 1
16.11 17:00 СКА – Металлург Мг 4 : 3
16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард 2 : 6
16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн 3 : 7
16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА 4 : 3 ОТ
Все результаты / календарь

