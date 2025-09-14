«Северсталь» и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 14 сентября

«Северсталь» и ЦСКА сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 14 сентября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Северсталь» — ЦСКА доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Клуб из Череповца набрал четыре очка и занимает четвертое место в Западной конференции. Команда Игоря Никитина с четырьмя очками идет на пятой строчке Запада.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/26 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Северсталь» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс