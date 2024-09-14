«Северсталь» и ЦСКА сыграют в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет в «Ледовом Дворце» в Череповце и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет официальный сайт КХЛ. Также следить за игрой можно онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет доступна по платной подписке.

Основные события матча «Северсталь» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

На старте регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» и ЦСКА одержали по две победы и потерпели по два поражения. В сезоне-2023/2024 череповецкий клуб вылетел в первом раунде плей-офф от «Спартака» (1-4 в серии), а армейцы — от «Локомотива» (1-4).

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