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Сегодня, 17:30

Северсталь — ЦСКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Северсталь» и ЦСКА сыграют в чемпионате КХЛ 21 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Северсталь», Telegram

«Северсталь» и ЦСКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 21 января. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце, начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Северсталь — ЦСКА в матч-центре нашего сайта.

В сезоне-2024/25 «Северсталь» провела 46 матчей и набрала 57 очков, предыдущим соперником череповчан был СКА (7:4). У ЦСКА — 46 матчей и 61 очков, армейцы в воскресенье выиграли у «Сибири» (4:3 Б).

КХЛ
ФК ЦСКА (Москва)
ХК Северсталь
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 38 10 78
2 ЦСКА 46 27 19 61
3 Спартак 46 27 19 60
4 Динамо М 46 28 18 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 46 21 25 50
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 46 18 28 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 49 31 18 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Сал. Юлаев 46 30 16 62
4 Металлург Мг 48 29 19 61
5 Автомобилист 46 27 19 60
6 Авангард 46 24 22 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 47 14 33 41
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
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