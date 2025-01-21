ЦСКА по буллитам проиграл «Северстали» в КХЛ
ЦСКА в гостях уступил «Северстали» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:5 Б.
Победный буллит забросил Кирилл Пилипенко. В основное время у хозяев по разу отличились Руслан Абросимов, Александр Скоренов, Янни Калдис и Адам Лишка.
Дубль у армейцев оформил Денис Гурьянов. Еще одну шайбу забросил Максим Мамин.
ЦСКА (62 очка) остается на втором месте в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (59) поднялась на четвертую строчку на «Западе». Обе команды провели по 47 матчей.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 5:4 Б (1:0, 3:3, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Абросимов — 6 (Лишка, Щучинов), 14:40 — 1:0. Скоренов — 11 (Чебыкин), 21:03 — 2:0. Калдис — 2 (Думбадзе, Подшивалов), 25:00 — 3:0. Мамин — 10 (Седов, Карнаухов), 26:13 — 3:1. Лишка — 6 (Абросимов, Барберио), 29:36 — 4:1. Гурьянов — 13 (Дроздов, Седов), 37:20 — 4:2. Гурьянов — 14 (Дроздов, Классон), 38:31 — 4:3. Исхаков — 11 (бол., Соркин, Седов), 59:49 — 4:4.
Победный буллит: Пилипенко.
Вратари: Шостак — Хомченко (Гамзин, 25:00, 58:07 — 59:49).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 21 (9+8+3+1) — 29 (9+10+9+1).
Судьи: Белов, Оскирко.
21 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5432 зрителя.
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|21.01
|19:00
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Северсталь – ЦСКА
|5 : 4 Б
|21.01
|19:30
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СКА – Локомотив
|5 : 2