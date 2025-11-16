«Северсталь» в овертайме обыграла ЦСКА в матче КХЛ

«Северсталь» победила ЦСКА в овертайме в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на арене «Ледовый дворец» в Череповце.

В основное время за хозяев шайбы забросили Янни Калдис, Руслан Абросимов и Николай Чебыкин. В составе армейцев голами отличились Максим Соркин, Даниэль Спронг и Тахир Мингачев.

На первой минуте овертайме победный для «Северстали» гол забил Михаил Ильин. Череповецкий клуб впервые в сезоне-2025/26 обыграл ЦСКА.

«Северсталь» набрала 36 очков и занимает первое место в Западной конференции. ЦСКА (27 очков) находится на восьмой строчке.