Сегодня, 19:16

«Северсталь» в овертайме обыграла ЦСКА в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент

«Северсталь» победила ЦСКА в овертайме в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на арене «Ледовый дворец» в Череповце.

В основное время за хозяев шайбы забросили Янни Калдис, Руслан Абросимов и Николай Чебыкин. В составе армейцев голами отличились Максим Соркин, Даниэль Спронг и Тахир Мингачев.

На первой минуте овертайме победный для «Северстали» гол забил Михаил Ильин. Череповецкий клуб впервые в сезоне-2025/26 обыграл ЦСКА.

«Северсталь» набрала 36 очков и занимает первое место в Западной конференции. ЦСКА (27 очков) находится на восьмой строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 17:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
ЦСКА
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
  • Инженер по охране труда

    Ну что сказать, братья армейские болельщики....В последних играх за редким исключением у нас одна тенденция прослеживается: начинаем бодро, ведем в счёте, а потом проваливаем концовку и проигрываем в итоге...Похоже Никитину предстоит огромная работа, чтобы вернуть команду на прежний чемпионский уровень, в этом году возможно даже в плейофф можем не попасть...Тем не менее надо дать Никитину карт-бланш и не мешать...Верим в команду и её тренера!

    16.11.2025

  • diskmen

    Поздавляем ЦСКА с хорошим преобретением.Даже не знаю что помежетАрмейцам в этом Чемпионате.Игра от обороны требует очень много физических сил,а их у ЦСКА к концу матча не хватает.Никитин своим антихоккеем загнал ЦСКА в не комфортные условия.Смотреть на команду тошно,а следущей матч с АК Барсом мы увидим разгром.

    16.11.2025

  • Павел Леонидович

    У игорька прям под копирку - два матча выиграл на ноль, но я никак не обольщался) Потом позорно слил нефтесраннику, теперь вот это. Оборона - проходной двор, самон не лучше мартына (ну 1 гол точно на его совести), большинство не реализуется совсем, с нападением тоже какая то срань... Поэтому вопрос к руководству ЦСКА - ма значит в плей-офф то не сильно хотим? Я изменений не вижу и считаю, что пора его гнать.

    16.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Сколько-эта хрень будет продолжаться? Пляха-Муха:rage:Команда не играет совсем:100:Северсталь Заслужили ПОБЁДУ:thumbsup:

    16.11.2025

  • AZ

    Когда уже погонят сс..ми тряпками Никитина?! Это же трындец просто, вместо одной дырки приобрели еще большую))). Они статистику Самонова видели? И опять пр...ли концовку начисто!

    16.11.2025

  • Дмитрий Даниленко

    Да что ж такое(((((Ну сколько можно то....

    16.11.2025

