ЦСКА обыграл «Северсталь» благодаря дублю Коваленко

ЦСКА на выезде обыграл «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

У армейцев дубль оформил нападающий Николай Коваленко. У хозяев единственная шайба на счету форварда Ильи Иванцова.

В следующем матче ЦСКА 16 сентября дома сыграет со «Спартаком», «Северсталь» в тот же день на домашнем льду встретится с «Металлургом».

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«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Коваленко — 1 (бол., Спронг, Зернов), 19:38 — 0:1. Коваленко — 2 (Нестеров, Провольнев), 34:50 — 0:2. Иванцов — 1 (бол., Скоренов, Абросимов), 45:34 — 1:2.

Вратари: Самойлов (58:05) — Гамзин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (10+6+6) — 25 (6+15+4).

Судьи: Васильев, Гофман.

14 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».