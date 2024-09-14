ЦСКА не смог обыграть «Северсталь» в матче КХЛ
«Северсталь» дома победила ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2. Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».
За «Северсталь» шайбы забросили Александр Скоренов, Адам Лишка, Кирилл Пилипенко и Никита Коростелев. У армейцев отличились Павел Карнаухов и Прохор Полтапов.
«Северсталь» набрала 6 очков в 5 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице «Запада». ЦСКА находится на пятой строчке с 5 баллами.
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Голы: Карнаухов — 2 (Охотюк, Мамин), 23:43 — 0:1. Скоренов — 2 (Иванцов), 25:20 — 1:1. Лишка — 1 (Барберио, Коростелев), 26:25 — 2:1. Полтапов — 3 (Мингачев), 36:17 — 2:2. Пилипенко — 4 (Ильин, Аймурзин), 56:08 — 3:2. Коростелев — 1 (п.в., Калдис), 59:37 — 4:2.
Вратари: Шостак — Гамзин (58:43 — 59:37).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 32 (8+14+10) — 18 (4+7+7).
Судьи: Белов, Оскирко.
14 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5321 зритель.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|4
|2
|2
|4
|8
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|4
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|6
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|7
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|14.09
|14:30
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|6 : 1
|14.09
|17:00
|
Сочи – Трактор
|1 : 4
|14.09
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|4 : 2
|14.09
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|4 : 2
|14.09
|17:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|2 : 0
|14.09
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|1 : 0