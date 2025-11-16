«Северсталь» и ЦСКА сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 16 ноября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 17:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь ЦСКА

Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ.

Команда из Череповца набрала 34 очка в 26 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. Армейцы с 26 очками в 26 играх идут на восьмой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.