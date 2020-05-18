В новом сезоне «Северсталь» будет сотрудничать с «Молотом-Прикамье». Клубы подписали договор о спортивном сотрудничестве на сезон-2020/2021, информирует Twitter команды из Череповца.

?В новом сезоне ХК «Северсталь» будет сотрудничать с ХК «Молот-Прикамье»

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Хоккейные клубы подписали договор о спортивном сотрудничестве на сезон 2020/2021. pic.twitter.com/S80IJGrsdk — HC Severstal (@severstalclub) May 18, 2020

В соответствии с договором, «Северсталь» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение «Молота».