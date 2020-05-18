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«Северсталь» будет сотрудничать с «Молотом-Прикамье»

14:22
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В новом сезоне «Северсталь» будет сотрудничать с «Молотом-Прикамье». Клубы подписали договор о спортивном сотрудничестве на сезон-2020/2021, информирует Twitter команды из Череповца.

В соответствии с договором, «Северсталь» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение «Молота».

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