«Северсталь» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» дома обыграла «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

«Северсталь» набрала 38 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Барыс» с 21 очком — на 11-й строчке таблицы «Востока».