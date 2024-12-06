«Северсталь» — «Барыс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Северсталь» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 6 декабря. Игра пройдет в Ледовом дворце в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». В Астане игру также транслирует канал «Qazsport».
С ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Барыс» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Северсталь» набрала 36 очков в 32 матчах. «Барыс» провел 34 матча и набрал 21 очко. Команды впервые встретятся в нынешнем сезоне, в предыдущем соперники выиграли друг у друга по одному разу.
В предыдущем матче этой регулярки «Северсталь» проиграла «Ладе» (0:1), а «Барыс» — «Спартаку» (2:4).
Матч «Северсталь» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|35
|28
|7
|58
|2
|Спартак
|34
|22
|12
|48
|3
|Динамо М
|34
|21
|13
|45
|4
|СКА
|33
|19
|14
|42
|5
|ЦСКА
|31
|17
|14
|41
|6
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|7
|Северсталь
|32
|18
|14
|36
|8
|Торпедо
|32
|15
|17
|35
|9
|Витязь
|33
|14
|19
|32
|10
|Куньлунь РС
|34
|12
|22
|28
|11
|Сочи
|32
|11
|21
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|34
|22
|12
|48
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|32
|19
|13
|42
|4
|Ак Барс
|30
|20
|10
|41
|5
|Металлург Мг
|35
|19
|16
|40
|6
|Адмирал
|35
|16
|19
|37
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Лада
|32
|13
|19
|31
|9
|Авангард
|32
|14
|18
|30
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|21
|12
|Амур
|34
|7
|27
|18
|6.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|2 : 5
|6.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|6.12
|19:00
|
Северсталь – Барыс
|- : -
|6.12
|19:00
|
Витязь – Ак Барс
|- : -
|6.12
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|6.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -