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15 октября 2025, 16:15

«Северсталь» — «Автомобилист»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Северсталь» и «Автомобилист» сыграют в чемпионате КХЛ 15 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram

«Северсталь» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 15 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 октября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Автомобилист

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Северсталь» — «Автомобилист» в матч-центре нашего сайта.

Встречу в Череповце покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 14 матчей, набрала 16 очков и перед этим игровым днем занимала шестое место на «Западе», предыдущим соперником череповчан был «Локомотив» (4:3). У «Автомобилиста» — 16 игр, 21 очко и вторая строчка в Восточной конференции, в понедельник екатеринбуржцы уступили СКА (1:2).

Матч «Северсталь» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
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