«Северсталь» — «Автомобилист»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Северсталь» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 15 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.
Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Северсталь» — «Автомобилист» в матч-центре нашего сайта.
Встречу в Череповце покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.
В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 14 матчей, набрала 16 очков и перед этим игровым днем занимала шестое место на «Западе», предыдущим соперником череповчан был «Локомотив» (4:3). У «Автомобилиста» — 16 игр, 21 очко и вторая строчка в Восточной конференции, в понедельник екатеринбуржцы уступили СКА (1:2).
Матч «Северсталь» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
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|Авангард
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|Амур
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|Барыс
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|7
|Металлург Мг
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|Нефтехимик
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|Салават Юлаев
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|Сибирь
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|Трактор
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|Западная конференция
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|Динамо М
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|Лада
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|8
|Спартак
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|9
|Торпедо НН
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|ЦСКА
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|Шанхай Дрэгонс
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|Спартак – Торпедо НН
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|Ак Барс – Сибирь
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|СКА – Лада
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|Автомобилист – Динамо М
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|Северсталь – Салават Юлаев
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|Локомотив – Трактор
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