«Автомобилист» в товарищеском матче победил «Северсталь»
«Автомобилист» в Уфе одержал победу над «Северсталью» в матче FONBET Кубка Республики Башкортостан — 4:3.
За екатеринбуржцев отличились Брукс Мэйсек, Даниил Романцев, Владислав Раздъяконов и Александр Севостьянов. За череповчан шайбами отметились Алексей Кручинин, Иван Ершов и Даниил Аймурзин.
Хоккей. Товарищеский матч
«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы: Кручинин — 2 (бол., Ильин, Фомин), 1:23 — 1:0. Мэйсек — 2 (Бывальцев, Кузнецов), 18:50 — 1:1. Ершов — 1 (Кручинин, Ильин), 32:10 — 2:1. Романцев — 1 (бол., Кузнецов, Бывальцев), 36:43 — 2:2. Раздьяконов — 1 (Филяев, Трямкин), 42:08 — 2:3. Севостьянов — 1 (бол., Денежкин), 44:50 — 2:4. Аймурзин — 1 (Скоренов, Коростелев), 48:41 — 3:4.
Вратари: Шостак — Галкин.
Штраф: 8 — 2.
Судьи: Акузовский, Овчинников.
17 августа. Уфа. Уфа-Арена.
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